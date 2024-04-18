Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» установил статистический рекорд плей-офф ЛЧ последних 4-х лет

«Манчестер Сити» установил статистический рекорд плей-офф ЛЧ последних 4-х лет
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» нанёс по воротам «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 33 удара по воротам (при восьми ударах у гостей). Об этом сообщает City Xtra.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

По информации источника, эти статистические показатели стали рекордными для плей-офф Лиги чемпионов в последних четырёх сезонах. Тогда в марте 2020-го в матче 1/8 финала турнира «Ливерпуль» на «Энфилде» пробил по воротам «Атлетико» 34 раза, но всё равно не смог выйти в следующий этап турнира. Мадридская команда выиграла по сумме двух встреч со счётом 4:2.

Напомним, основное и дополнительное время матча между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» завершилось вничью — 1:1 (4:4 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказалась команда Карло Анчелотти — 4:3.

Отметим, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

Материалы по теме
«Манчестер Сити» впервые с 2020 года не дошёл до полуфинала Лиги чемпионов
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Клопп и Гвардиола обсуждают игру в гольф:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android