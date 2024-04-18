«Манчестер Сити» установил статистический рекорд плей-офф ЛЧ последних 4-х лет

«Манчестер Сити» нанёс по воротам «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 33 удара по воротам (при восьми ударах у гостей). Об этом сообщает City Xtra.

По информации источника, эти статистические показатели стали рекордными для плей-офф Лиги чемпионов в последних четырёх сезонах. Тогда в марте 2020-го в матче 1/8 финала турнира «Ливерпуль» на «Энфилде» пробил по воротам «Атлетико» 34 раза, но всё равно не смог выйти в следующий этап турнира. Мадридская команда выиграла по сумме двух встреч со счётом 4:2.

Напомним, основное и дополнительное время матча между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» завершилось вничью — 1:1 (4:4 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказалась команда Карло Анчелотти — 4:3.

Отметим, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

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