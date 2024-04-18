Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» впервые с 2020 года не дошёл до полуфинала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» впервые с 2020 года не дошёл до полуфинала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» впервые с 2020 года не дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, на стадии четвертьфинала команда уступила «Реалу».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

Первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» закончился со счётом 3:3. Основное время ответного матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды также не выявили победителя.
Победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти, где сильнейшими были футболисты «Реала».

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

Отметим, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче прошлого года команда обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Реал» — в полуфинале ЛЧ! Мадридцы и «Сити» выдали очередной великий матч!
«Реал» — в полуфинале ЛЧ! Мадридцы и «Сити» выдали очередной великий матч!

Клопп и Гвардиола обсуждают игру в гольф:

Календарь матчей Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android