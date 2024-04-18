«Манчестер Сити» впервые с 2020 года не дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, на стадии четвертьфинала команда уступила «Реалу».
Первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» закончился со счётом 3:3. Основное время ответного матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды также не выявили победителя.
Победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти, где сильнейшими были футболисты «Реала».
В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».
Отметим, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче прошлого года команда обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0.
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