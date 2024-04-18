Анчелотти высказался о победе «Реала» в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 – в серии пенальти).

«Мы начали хорошо, шли вперёд, а затем нам пришлось бороться за выживание, нам пришлось страдать. «Манчестер Сити» контролировал ситуацию, потому что мы защищались слишком глубоко. К тому времени, когда началась серия пенальти, мы были полностью уверены, что пройдём дальше. Это единственный способ приехать в Манчестер и победить. Ты работаешь, жертвуешь и побеждаешь, как можешь», — приводит слова Анчелотти BBC.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале дортмундская «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

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