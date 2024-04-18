Полузащитник «Реала» Вальверде: «Манчестер Сити играет в футбол лучше нас

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о победе команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Мадридский клуб одержал победу в серии послематчевых пенальти.

«Манчестер Сити, очевидно, играет в футбол лучше нас, но мы – «Реал». Мой трофей лучшему игроку принадлежит всем, я положу его в раздевалку и поздравлю всех, кто отдал всё в этом матче. Джуд Беллингем в каждой игре боролся до конца, у него хватило смелости реализовать пенальти, что многое говорит о его мужестве», — приводит слова Вальверде Madrid Zone в социальной сети X (ранее twitter).

Отметим, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче прошлого года команда обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов