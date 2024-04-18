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Полузащитник «Реала» Вальверде: «Манчестер Сити играет в футбол лучше нас

Полузащитник «Реала» Вальверде: «Манчестер Сити играет в футбол лучше нас
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о победе команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Мадридский клуб одержал победу в серии послематчевых пенальти.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Манчестер Сити, очевидно, играет в футбол лучше нас, но мы – «Реал». Мой трофей лучшему игроку принадлежит всем, я положу его в раздевалку и поздравлю всех, кто отдал всё в этом матче. Джуд Беллингем в каждой игре боролся до конца, у него хватило смелости реализовать пенальти, что многое говорит о его мужестве», — приводит слова Вальверде Madrid Zone в социальной сети X (ранее twitter).

Отметим, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче прошлого года команда обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

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