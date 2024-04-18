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Анчелотти — о победе над «Сити»: «Реал» всегда находит выход, когда кажется, что его нет

Анчелотти — о победе над «Сити»: «Реал» всегда находит выход, когда кажется, что его нет
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в серии пенальти над «Манчестер Сити» 1:1 (4:3 пен.) после ничьей 3:3 в первом матче и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Мы очень, очень хорошо оборонялись сегодня вечером. Речь шла о выживании. «Реал Мадрид» — клуб, сутью которого является постоянная борьба за выживание в ситуациях, когда кажется, что выхода нет — но мы всегда находим выход. К тому времени, когда началась серия пенальти, мы были полностью уверены, что пройдём дальше», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Мадридский «Реал» пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Выездной ответный матч с «Манчестер Сити» «сливочные» завершили вничью со счётом 1:1 (первый матч 3:3) и оказались точнее соперника в серии пенальти (4:3). После первых ударов мадридцы уступали в послематчевой серии 0:1, но переломили её ход.

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