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Клопп сравнил поражение от «Аталанты» с матчем с «Барселоной» в ЛЧ в 2019 году

Клопп сравнил поражение от «Аталанты» с матчем с «Барселоной» в ЛЧ в 2019 году
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил поражение от «Аталанты» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов в 2019 году.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В чём сходство? В счёте. Но игры совершенно разные. В Барселоне мы сыграли отлично, но проиграли, и никто не знал почему. «Аталанте» мы проиграли с тем же счётом, но качество игры значительно уступало первому матчу с «Барселоной». И тогда мы уступили на выезде, а здесь — дома. В этом большая разница. Но сравнивать здесь нечего. Мы постараемся выиграть в Италии, вот и всё», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится сегодня, 18 апреля, и пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Аталанта» одержала победу со счётом 3:0.

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