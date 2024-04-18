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Юрген Клопп: нелегко подходить к игре с «Аталантой», когда проигрываешь со счётом 0:3

Юрген Клопп: нелегко подходить к игре с «Аталантой», когда проигрываешь со счётом 0:3
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой», который состоится сегодня, 18 апреля. Первый матч завершился победой итальянского клуба со счётом 3:0.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нелегко подходить к игре, когда ты проигрываешь 0:3. Завтра игра будет ещё сложнее, потому что им вообще не нужно забивать, и я не знаю точно, что они хотят сделать.

Если «Аталанта» пройдёт, поздравляю, они этого заслуживают, а если нет, то, вероятно, произойдёт что-то особенное, но в данный момент я не знаю, возможно ли это», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

В первом матче нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль: на 38-й минуте он открыл счёт в матче после передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты, а на 60-й минуте замкнул передачу Шарля Де Кетеларе с правого фланга. На 83-й минуте Марио Пашалич довёл счёт до разгромного, сыграв на добивании после удара Эдерсона.

Турнирная сетка Лиги Европы
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