Бубнов сравнил матчи «Спартака» с «Зенитом» под руководством Слишковича

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о разнице в матчах «Спартака» с «Зенитом», в которых красно-белыми руководил тренер Владимир Слишкович. Вчера, 17 апреля, «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 0:0 в ответной встрече 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ранее матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге завершился со счётом 0:0.

«Два матча «Спартак» играл с «Зенитом» под руководством Владимира Слишковича этой весной, и результат получился одинаковый — 0:0. Но разница всё же есть. В чемпионате красно-белые очень здорово прессинговали, имели моменты, чтобы забить и даже имели шансы выиграть. Здесь намёков на возможность победы не было совсем», — приводит слова Бубнова Sportbox.