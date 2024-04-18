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Бубнов сравнил матчи «Спартака» с «Зенитом» под руководством Слишковича

Бубнов сравнил матчи «Спартака» с «Зенитом» под руководством Слишковича
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о разнице в матчах «Спартака» с «Зенитом», в которых красно-белыми руководил тренер Владимир Слишкович. Вчера, 17 апреля, «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 0:0 в ответной встрече 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ранее матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге завершился со счётом 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Два матча «Спартак» играл с «Зенитом» под руководством Владимира Слишковича этой весной, и результат получился одинаковый — 0:0. Но разница всё же есть. В чемпионате красно-белые очень здорово прессинговали, имели моменты, чтобы забить и даже имели шансы выиграть. Здесь намёков на возможность победы не было совсем», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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