Защитник «Спартака» Чернов: не могу сказать ничего плохого про Абаскаля, он хороший тренер

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Испанский специалист недавно был отправлен в отставку. Временно обязанности главного тренера исполняет его ассистент — Владимир Слишкович.

«Если говорить о впечатлениях от работы с Абаскалем, то всё было хорошо. В первый год уж точно. Тот период можно занести себе в актив, потому что много играл. Потом игрового времени стало поменьше, но старался отработать его на все 100%, когда выходил на поле. На самом деле ничего плохого не могу сказать про Гильермо Абаскаля, он хороший тренер», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.