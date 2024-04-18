Ловчев высказался о кандидатах на пост тренера «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о кандидатах на пост главного тренера красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля. По его мнению, хорошо работают и подходят на эту должность Валерий Карпин и Станислав Черчесов. При этом Ловчев раскритиковал идею назначения Паскаля Янсена, который имеет мало опыта работы на высоком уровне. Эксперт привёл в пример чемпионат Англии, где клубы не назначают неопытных малоизвестных специалистов.

«С Валерием Карпиным у меня сложные отношения, а со Станиславом Черчесовым я дружу. При Черчесове достойно выступили на ЧМ‑2018. В Польше с «Легией» он стал чемпионом, два раза в Венгрии он стал чемпионом с «Ференцварошем». И Карпин работает хорошо.

И вдруг я читаю про какого‑то нидерландца, который там где‑то работал с детьми. Почему? В Англии вы видели, чтобы взяли какого‑то, кого никто не знает? Тот же Массимо Каррера, например, работал до «Спартака» с Антонио Конте», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Помимо Карпина, Черчесова и Янсена, СМИ также писали о возможном приходе в «Спартак» Владимира Ивича, который ранее возглавлял «Краснодар».