В «Роме» заявили о возможности построить долгосрочный проект с Даниэле Де Росси

Итальянская «Рома» на официальном сайте опубликовала совместное заявление владельцев клуба Дэна и Райана Фридкиных о работе с главным тренером Даниэле Де Росси.

«После состоявшейся вчера днём ​​встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он продолжит занимать должность тренера «Ромы» в конце этого сезона и в обозримом будущем.

За время его короткого пребывания на посту главного тренера положительное влияние, которое его руководство оказало на весь клуб, продолжило рассказ о его необыкновенной истории с «Ромой». Лидерство Даниэле отмечено уважением и смелостью, а его сила и доверие, глубоко укоренившиеся в клубе, соответствуют ценностям «Ромы», города и наших болельщиков, которые не имеют себе равных.

Мы продолжим работать вместе с ещё большей приверженностью, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы». Мы очень рады возможности построить долгосрочный проект с Даниэле.

Более подробная информация появится в ближайшие дни. Вперед, Рим!» — написано в заявлении.