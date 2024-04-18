«Рома» — «Милан»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между итальянскими «Ромой» и «Миланом». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Главным арбитром матча выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/2024 между «Миланом» и «Ромой» завершился победой римлян с минимальным счётом. В рамках Серии А команды провели две игры, дважды побеждал «Милан». Действующий победитель Лиги Европы — испанская «Севилья». В прошлогоднем финале севильцы обыграли «Рому» в серии послематчевых пенальти.