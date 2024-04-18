Игонин: у «Зенита» были возможности со «Спартаком», но Максименко сыграл хорошо

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался об ответном матче сине-бело-голубых с московским «Спартаком» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграли вничью со счётом 0:0. По сумме двух встреч (2:1) «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ.

«Я говорил, что «Зенит» может забить и три гола «Спартаку». Были возможности, но Максименко сыграл хорошо. Во многом это его заслуга. Хотя мне казалось, что «Зенит» должен был играть активно и забить хотя бы один гол. Играли вчера осторожно. «Спартак» действовал не так открыто, более прагматично. Наверное, зрителям хотелось бы больше эмоций от матча», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.