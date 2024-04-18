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Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
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Алисон — о матче с «Аталантой»: мы проиграли им дома и должны сыграть лучше на выезде

Алисон — о матче с «Аталантой»: мы проиграли им дома и должны сыграть лучше на выезде
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Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой».

«Мы не можем позволить себе допустить ошибку, которая усугубит ситуацию. Конечно, поражение 0:3 дома — это не то, с чем мы, игроки «Ливерпуля», должны смириться. Мы должны играть лучше. Должны не пропускать и реализовывать те моменты, которые у нас будут. И я говорю это, потому что знаю, что моменты будут. Я доверяю нашим нападающим и защитникам, я знаю, что у нас качественная команда», — приводит слова Алисона пресс-служба клуба.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится сегодня, 18 апреля, и пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Аталанта» одержала победу со счётом 3:0.

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