В «Монако» подтвердили информацию о травме Головина

В пресс-службе «Монако» подтвердили информацию о травме российского полузащитника Александра Головина. Футболист получил повреждение голеностопа на тренировке.

«Мы подтверждаем, что у него действительно травма голеностопа. Мы представим медицинскую информацию завтра на предматчевой пресс-конференции», — приводит слова представителя пресс-службы «Монако» ТАСС.

Ранее L'Equipe сообщил, что Головин пропустит остаток текущего сезона из-за полученной травмы лодыжки. Отмечалось, что на восстановление полузащитнику потребуется около пяти недель.

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.