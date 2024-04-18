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В «Монако» подтвердили информацию о травме Головина

В «Монако» подтвердили информацию о травме Головина
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В пресс-службе «Монако» подтвердили информацию о травме российского полузащитника Александра Головина. Футболист получил повреждение голеностопа на тренировке.

«Мы подтверждаем, что у него действительно травма голеностопа. Мы представим медицинскую информацию завтра на предматчевой пресс-конференции», — приводит слова представителя пресс-службы «Монако» ТАСС.

Ранее L'Equipe сообщил, что Головин пропустит остаток текущего сезона из-за полученной травмы лодыжки. Отмечалось, что на восстановление полузащитнику потребуется около пяти недель.

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.

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