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КДК оштрафовал «Спартак» за отказ футболистов давать интервью

КДК оштрафовал «Спартак» за отказ футболистов давать интервью
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрел отказ игроков «Спартака» общаться с представителями средств массовой информации после игры 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). Так, московский клуб оштрафован за это на 100 тысяч рублей.

«На матче был массовый проход футболистов «Спартака» мимо микст‑зон и отсутствие интервью. Это повторное нарушение. Оно наказывается штрафом на 100 тысяч рублей», — приводит слова Артура Григорьянца «Матч ТВ».

Также отмечается, что «Спартак» дополнительно оштрафовали на 20 тысяч рублей за поздний выход футболистов на поле перед вторым таймом. Общее время задержки составило три минуты.

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