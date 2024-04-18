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Каррагер: «Ливерпулю» нужно меняться, если они хотят бороться за титул

Каррагер: «Ливерпулю» нужно меняться, если они хотят бороться за титул
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о последних неудачах команды Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» много создаёт, но мало забивает в последних играх. А это не очень хорошо. Это огромная проблема для них прямо сейчас. Есть ещё время всё исправить и вернуться назад, но многое здесь будет зависеть от характера игроков. В любом случае реализация должна быть лучше, если «Ливерпуль» хочет вернуться в гонку за титул», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Liverpool Echo.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче 33-го тура АПЛ мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» на домашней арене со счётом 0:1.

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