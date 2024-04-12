Каррагер рассказал, в чём нужно прибавить Холанду, чтобы конкурировать с Мбаппе

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о роли нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на поле, а также рассказал, в чём норвежцу необходимо прибавить, чтобы составить конкуренцию Килиану Мбаппе в борьбе за звание лучшего игрока своего поколения.

«В большинстве игр «Сити» владеет мячом настолько много, что Холанд может сосредоточить свою энергию на том, чтобы занять правильную позицию для получения ассиста. Но когда уровень соперника повышается, это становится проблемой. Только в матчах с лучшими командами мы можем увидеть, как Эрлинг работает без мяча или помогает противостоять прессингу, играя на подстраховке. Именно поэтому он получил несколько негативных оценок.

С самого первого дня меня интриговало, что Хосеп Гвардиола настолько высоко оценивает Холанда, что готов поступиться своими обычными принципами. Норвежец не прессингует, не держит мяч, не демонстрирует выдающуюся физическую мощь в глубине поля и не связывает игру с полузащитниками. Он — откровенная «девятка» в традициях старой школы — тип нападающего, который, как мы думали, исчез на элитном уровне современной игры, пока Холанд не появился на сцене.

Если его единственным интересом является побитие рекордов по забитым мячам, ему не нужно ничего менять. Если же у него есть серьёзные амбиции выиграть «Золотой мяч» и выступать за мадридский «Реал», то у него могут возникнуть проблемы. Он должен прибавить в игре, чтобы совершить этот рывок и всерьёз поспорить с конкурентом на звание лучшего игрока своего поколения Килианом Мбаппе», — приводит слова Каррагера The Telegraph.