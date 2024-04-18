Марцел Личка: в России мне не хватает хорошего чешского пива и кальяна

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что скучает по чешскому пиву и кальяну, работая в России.

«Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна», — приводит слова Лички Sport24.

Напомним, Марцел Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге». Накануне, 17 апреля, бело-голубые обыграли оренбуржцев в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Уже на 11-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил нападающий Фёдор Смолов. На 62-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество столичного клуба. На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Мохаммада Горбани. Но полузащитник динамовцев Денис Макаров на 74-й минуте отправил третий мяч в ворота «Оренбурга». До разгрома дело довёл Хорхе Карраскаль. Однако Хорди Томпсон в компенсированное время позволил хозяевам избежать крупного поражения. Таким образом, «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в финал первого этапа Пути регионов Кубка России.