Личка подвис в «Динамо»?

Когда «Динамо» проиграло «Ростову» (1:4) – это посчитали случайностью. Когда «Спартаку» (1:2) – огромным невезением. Тут же назначили двух злодеев – Лещука и Смолова. В адрес второго по традиции посвистели фаны, а статистики привели провальные цифры. Фёдору не привыкать.

Дальше – «Урал» (1:2). И это уже совсем другое. Не спихнуть на удачу, не обвинить конкретных игроков – надо разбираться в системе. Как команда, которая всем нравилась ещё в первых весенних турах, вдруг превратилась в то, что мы видим сейчас? Как получить статус претендента на золото, а потом за несколько недель его лишиться? Да ещё и вылететь из верхней сетки Кубка. Какой-то кошмар, который никак не заканчивается.

Знаете, что самое ужасное во всём этом? Причин не понимает даже сам Личка. Хорошо помню, как после весеннего поражения от «Зенита» (0:2) он был раздражён. Сообщил, что команду ждёт серьёзный разговор. Ведь так безвольно играть нельзя. Почти те же слова после «Ростова». А сейчас – слов уже нет. Разговоры не помогают.

Личка даже начал оправдываться. Совсем плохой сигнал – ведь журналисты вместо него ищут причины неудач. Атмосфера в команде? Нет. Со слов тренера, всё ок. И ничьё эго не выше интересов большинства. «Динамо» – команда без характера? Тоже нет. Надо только реализовывать свои моменты. Игроки в плохой форме? Перестаньте. Все нормально готовы – это Личка говорил после игры со «СКА-Хабаровск». Хотя изнутри команды доходили слухи, что сборы действительно были тяжелыми.

А вот слова тренера после игры с «Уралом».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» «Мы проспали первые 10 минут и пропустили быстрый гол после углового. Мы говорили о том, что соперник борется за выживание и будет с первых минут атаковать, искать передачами нападающего Каштанова, что может быть тяжело. После пропущенного мяча мы владели мячом, но не создавали опасность, два удара за тайм – это очень мало. Во втором тайме мы не использовали свои моменты, а в таких случаях у соперника всегда появляется шанс, которым он и воспользовался. Обидно. Победить было очень важно, так как мы могли сократить отставание от «Краснодара». Каждая игра важна, в каждом матче должно быть большое желание победить. Нельзя приезжать и думать, что всё само собой пойдёт. Нужно всегда играть агрессивно, выполнять базовые вещи и потом добавлять индивидуальные качества игроков».

Важны именно последние предложения главного тренера. Нельзя приезжать и думать, что всё пойдёт само собой. Ощущение, что у лидеров «Динамо» в какой-то момент и правда произошла трансформация сознания. Прибили «Локомотив», «Ахмат», стали участниками чемпионской гонки – и всё, можно ничего не делать. Будто главная миссия выполнена. Странно, согласитесь?

Смотрим статистику условного Бителло – парня, на которого ещё недавно все чуть ли не молились, называя одним из сильнейших легионеров РПЛ. Игра с «Уралом» – один удар, который заблокировали, одна обостряющая передача и 10 потерь. Или Нгамалё – девять проигранных единоборств, 0 успешных обводок и один обостряющий пас. А есть ещё Чавес, Карраскаль – у этих джентльменов цифры не лучше. Не сравнить со смоловскими, но всё же. И что с этим делать? Как это можно вообще объяснить? Иногда кажется, что парни не получают зарплату полгода или что их держат в России силой. Это, конечно, не так. Однако такая игра в апреле – серьёзный повод для переоценки их роли в команде.

Но спросят-то всё равно с Лички. По барабану на легионеров, россиян и всех тех, кто не определился. Это болельщики могут делать виноватыми игроков, а руководство всегда говорит с тренером. В «Динамо» вложили большие деньги и привезли сильных футболистов. Не для того, чтобы они оставались лузерами. С РПЛ всё понятно: там идеальный уже сценарий – оказаться в тройке. А что с Кубком? Сегодня матч с «Оренбургом», который сейчас очень неплох. Игра на вылет и в гостях. И если «Динамо» проиграет, я совсем не завидую судьбе полюбившегося в России чеха.

Ведь принимать тяжелые решения в клубе умеют.