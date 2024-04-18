«Мне стыдно выходить в город». Президент «Урала» — о поражении от «Ростова»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:3).

«Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это было бы другое дело. Ребятам надо исправляться. Мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру. Если они мужики, то сделают всё, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с «Сочи». Думаю, ребята настроятся как следует», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, матч между «Уралом» и «Ростовом» состоялся накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). На 10-й минуте уральцы вышли вперёд. В их составе голом отметился Гильерме Шеттине. На 60-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник гостей Иван Комаров, которому ассистировал защитник Андрей Лангович. На 72-й минуте защитник «Ростова» Денис Терентьев после розыгрыша углового вывел гостей вперёд. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Таким образом, гости одержали победу в матче со счётом 3:1.