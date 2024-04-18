Дьяков: Слишкович — временный человек в «Спартаке», на одну неделю

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о временно исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Новый тренер за несколько дней там вообще ничего сделать не мог, поэтому как всё было, так и осталось. Я думаю, этот тренер — временный человек. Может, на одну неделю, может, в ближайшие несколько часов уже уйдёт и назначат кого-то другого. Игра у «Спартака» вообще ни в какие ворота не лезет. Как они готовились на сборах, то готовил Абаскаль, то мы и видим в последних матчах — что «Спартак» столько не забивает. Тренер новый был в штабе, он мог каких-то игроков убрать, других выпустить, но кардинально исправить в плане футбола невозможно, слишком короткий срок», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.