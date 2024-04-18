Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьяков: Слишкович — временный человек в «Спартаке», на одну неделю

Дьяков: Слишкович — временный человек в «Спартаке», на одну неделю
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о временно исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Новый тренер за несколько дней там вообще ничего сделать не мог, поэтому как всё было, так и осталось. Я думаю, этот тренер — временный человек. Может, на одну неделю, может, в ближайшие несколько часов уже уйдёт и назначат кого-то другого. Игра у «Спартака» вообще ни в какие ворота не лезет. Как они готовились на сборах, то готовил Абаскаль, то мы и видим в последних матчах — что «Спартак» столько не забивает. Тренер новый был в штабе, он мог каких-то игроков убрать, других выпустить, но кардинально исправить в плане футбола невозможно, слишком короткий срок», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.

Материалы по теме
Ловчев высказался о кандидатах на пост тренера «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android