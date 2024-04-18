Владимир Быстров заявил, что в тренерстве России ввели европейские ценности

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал российскую тренерскую школу.

— Я не говорю, что не надо учиться на тренера. Учиться надо, но это не значит, что они правильно говорят. Надо вырабатывать свой стиль, а не делать всё то, что тебе там рассказывают. Если их учат, где правильно располагаться, чтобы видеть всех детей… Знаете, если бы от этого всё зависело, то у нас каждый второй футболист был бы топ. Это не основная задача. Важно научить детей пахать на футбольном поле. Сейчас ввели какие-то европейские ценности. Устал – беги к тренеру и жалуйся. Это же бред! На футбольном поле надо работать, выкладываться, а не приходить побегать на лайте и идти пять часов играть в компьютер. Никакого толка же нет.

– Но мы к этому как-то можем вернуться? Время-то изменилось.

– Опять же – мы переходим на большое поле в 12 лет. Теряют год. Я сам поработал с этим возрастом – считаю, что в 11 уже можно. Им уже надо давать объёмы, а не бегать за мячом туда-сюда. И работа самих тренеров вызывает вопросы. Должно быть больше индивидуального подхода, больше акцента на развитие каких-то личных навыков. Но этого нет, – сказал Быстров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.