Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я бы предпочёл, чтобы мы пропустили гол». Гюндоган — об удалении Араухо в матче с «ПСЖ»

«Я бы предпочёл, чтобы мы пропустили гол». Гюндоган — об удалении Араухо в матче с «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал эпизод с удалением центрального защитника каталонского клуба Рональда Араухо на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

«Это Лига чемпионов. Независимо от соперника невозможно отыграться, если один из ваших игроков удалён с поля. Мы очень разочарованы. Чувствовали, что контролировали ход матча до красной карточки. Если там был фол, то это красная. Я бы предпочёл пропустить гол или позволить нападающему выйти один на один. Он далеко пробросил мяч, и я не уверен, что он забил бы. Я бы оставить шанс нашему вратарю, он мог бы спасти или пропустить. А вот когда играешь без одного футболиста с самого начала матча, это убивает», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Напомним, Араухо получил прямую красную карточку за фол последней надежды на вингере «ПСЖ» Брэдли Баркола.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
AS: УЕФА может применить санкции к Араухо из-за его жеста после удаления в игре ЛЧ с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android