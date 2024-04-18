«Я бы предпочёл, чтобы мы пропустили гол». Гюндоган — об удалении Араухо в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал эпизод с удалением центрального защитника каталонского клуба Рональда Араухо на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

«Это Лига чемпионов. Независимо от соперника невозможно отыграться, если один из ваших игроков удалён с поля. Мы очень разочарованы. Чувствовали, что контролировали ход матча до красной карточки. Если там был фол, то это красная. Я бы предпочёл пропустить гол или позволить нападающему выйти один на один. Он далеко пробросил мяч, и я не уверен, что он забил бы. Я бы оставить шанс нашему вратарю, он мог бы спасти или пропустить. А вот когда играешь без одного футболиста с самого начала матча, это убивает», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Напомним, Араухо получил прямую красную карточку за фол последней надежды на вингере «ПСЖ» Брэдли Баркола.