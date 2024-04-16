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AS: УЕФА может применить санкции к Араухо из-за его жеста после удаления в игре ЛЧ с «ПСЖ»

AS: УЕФА может применить санкции к Араухо из-за его жеста после удаления в игре ЛЧ с «ПСЖ»
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УЕФА может применить дополнительные санкции к центральному защитнику «Барселону» Роналду Араухо за жест, который он продемонстрировал во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», проходящий в эти минуты. Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

По информации источника, после того, как на 29-й минуте Араухо был удалён за фол последней надежды на крайнем нападающем парижского клуба Брэдли Барколя, уругваец сложил пальцы по одному в кулак, таким образом, дав понять, что сине-гранатовых ограбили, и что судья был предвзят в этой игре.

На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «ПСЖ».

На 12-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт в матче. На 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти.

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