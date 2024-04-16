AS: УЕФА может применить санкции к Араухо из-за его жеста после удаления в игре ЛЧ с «ПСЖ»

УЕФА может применить дополнительные санкции к центральному защитнику «Барселону» Роналду Араухо за жест, который он продемонстрировал во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», проходящий в эти минуты. Об этом сообщает AS.

По информации источника, после того, как на 29-й минуте Араухо был удалён за фол последней надежды на крайнем нападающем парижского клуба Брэдли Барколя, уругваец сложил пальцы по одному в кулак, таким образом, дав понять, что сине-гранатовых ограбили, и что судья был предвзят в этой игре.

На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «ПСЖ».

На 12-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт в матче. На 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти.