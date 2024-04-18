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Леонид Слуцкий признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая

Леонид Слуцкий признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая
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Российский специалист Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая. Его команда одержала три победы в трёх матчах с общей разницей голов 7:0.

Напомним, в марте подопечные Слуцкого обыграли «Мэйчжоу Хакка» со счётом 2:0. Затем с аналогичным счётом выиграли у «Циндао Вест Кост». 31 марта «Шанхай Шеньхуа» разгромил «Шаньдун Тайшань» со счётом 3:0.

В следующем туре чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» проведёт матч с «Наньтун Чжиюнь». Игра состоится 20 апреля в 15:00 мск.

Российский специалист возглавил китайский клуб в конце декабря минувшего года. Всего за это время «Шанхай Шеньхуа» под руководством Слуцкого провёл семь матчей, в шести из которых одержал победу и ещё в одном сыграл вничью.

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