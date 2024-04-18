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Рональд Араухо ответил на критику Гюндогана из-за удаления защитника в матче ЛЧ с «ПСЖ»

Рональд Араухо ответил на критику Гюндогана из-за удаления защитника в матче ЛЧ с «ПСЖ»
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Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо отреагировал на слова полузащитника сине-гранатовых Илкая Гюндогана, отметившего, что на месте уругвайца он не стал бы удаляться в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

«Лучше я оставлю при себе то, что думаю. У меня есть свои собственные правила и ценности, которые нужно уважать», — приводит слова Араухо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Араухо получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи за фол последней надежды на вингере «ПСЖ» Брэдли Баркола.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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