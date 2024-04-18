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Канчельскис: Слуцкий — молодец, но звание тренера месяца ничего не даёт

Канчельскис: Слуцкий — молодец, но звание тренера месяца ничего не даёт
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал признание Леонида Слуцкого лучшим тренером месяца в чемпионате Китая. Напомним, «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста одержал три победы в трёх матчах с общей разницей голов 7:0.

«Поздравляю Слуцкого, что он признан тренером месяца в Китае! Молодец! Самое главное не как начнёшь, а как закончишь. Звание тренер месяца ничего не даёт. Самое важное — конечный результата и какое место займёт команда по итогам сезона. В любом случае Слуцкий молодец. Мало кто из наших специалистов работает в иностранных чемпионатах. Любой маленький успех — это хорошо для российского футбола», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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