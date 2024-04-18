«Вест Хэм» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЕ начнётся в 22:00

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Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся английский «Вест Хэм» и немецкий «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпийский» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес (Испания). Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч между этими командами завершился победой немецкого клуба со счётом 2:0. На 83-й минуте матча счёт открыл нападающий немецкого клуба Йонас Хофман. На 90+1-й минуте матче Хофман подал мяч к линии вратарской, откуда нападающий «Байера» Виктор Бонифасе головой пробил в угол ворот соперника.

Победитель этого двухматчевого противостояния в 1/2 финала Лиги Европы сыграет с лучшей командой в паре «Милан» — «Рома».