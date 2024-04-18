Тухель — первый немецкий тренер, выходивший в полуфинал ЛЧ с тремя разными командами

Выйдя в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, Томас Тухель, возглавляющий «Баварию», стал первым немецким тренером, выходившим в полуфинал этого соревнования с тремя разными командами. Об этом сообщает Opta.

До нынешнего сезона Тухелю удавалось выйти в полуфинал Лиги чемпионов с «ПСЖ» в сезоне-2019/2020, а также с «Челси» в сезоне-2020/2021. С «Челси» Тухель выиграл главный европейский клубный турнир.

Напомним, в матче 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» обыграла лондонский «Арсенал» со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил правый защитник Йозуа Киммих.

В полуфинале подопечные Тухеля встретятся с мадридским «Реалом». Первый матч состоится 30 апреля, ответный — 7 мая.