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Тухель — первый немецкий тренер, выходивший в полуфинал ЛЧ с тремя разными командами

Тухель — первый немецкий тренер, выходивший в полуфинал ЛЧ с тремя разными командами
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Выйдя в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, Томас Тухель, возглавляющий «Баварию», стал первым немецким тренером, выходившим в полуфинал этого соревнования с тремя разными командами. Об этом сообщает Opta.

До нынешнего сезона Тухелю удавалось выйти в полуфинал Лиги чемпионов с «ПСЖ» в сезоне-2019/2020, а также с «Челси» в сезоне-2020/2021. С «Челси» Тухель выиграл главный европейский клубный турнир.

Напомним, в матче 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» обыграла лондонский «Арсенал» со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил правый защитник Йозуа Киммих.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Киммих – 63'    

В полуфинале подопечные Тухеля встретятся с мадридским «Реалом». Первый матч состоится 30 апреля, ответный — 7 мая.

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