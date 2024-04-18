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«Я забил самый важный гол в карьере». Киммих — о матче с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ

«Я забил самый важный гол в карьере». Киммих — о матче с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ
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Футболист «Баварии» Йозуа Киммих высказался относительно ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0), в котором он забил единственный и победный гол.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Киммих – 63'    

«Это был самый важный гол в моей карьере. Я чувствую себя очень хорошо. В этом году мне пришлось выслушать много критики, при этом я получал крайне мало поддержки. Однако это доказывает, что тяжёлая работа всегда приносит свои плоды.

Поддержка со стороны клуба? В целом, да. Все разговаривали со мной лично», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, немецкий футболист забил гол на 63-й минуте встречи.

В полуфинале Лиги чемпионов мюнхенский клуб сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч состоится 30 апреля, ответный — 7 мая.

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