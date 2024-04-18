«Я забил самый важный гол в карьере». Киммих — о матче с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих высказался относительно ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0), в котором он забил единственный и победный гол.

«Это был самый важный гол в моей карьере. Я чувствую себя очень хорошо. В этом году мне пришлось выслушать много критики, при этом я получал крайне мало поддержки. Однако это доказывает, что тяжёлая работа всегда приносит свои плоды.

Поддержка со стороны клуба? В целом, да. Все разговаривали со мной лично», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, немецкий футболист забил гол на 63-й минуте встречи.

В полуфинале Лиги чемпионов мюнхенский клуб сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч состоится 30 апреля, ответный — 7 мая.