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«Мы едем в Мадрид, чтобы победить». Президент «Барселоны» — об «эль класико»

«Мы едем в Мадрид, чтобы победить». Президент «Барселоны» — об «эль класико»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о грядущем матче 32-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится 21 апреля.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы были расстроены [вылетом из Лиги чемпионов] и теперь должны справиться с этим разочарованием. Мы едем в Мадрид для того, чтобы победить», — приводит слова Лапорты El Chiringuito TV.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, матч «Реал» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

На текущей неделе сине-гранатовые покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала. Каталонский клуб проиграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:4 (общ. 4:6).

После 31 тура Ла Лиги «Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место. «Реал» заработал 78 очков и расположился на первой строчке.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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