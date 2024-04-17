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«Мы расстроены и злы». Хави — о поражении «Барселоны» в матче 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»

«Мы расстроены и злы». Хави — о поражении «Барселоны» в матче 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями после минувшего матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые проиграли «ПСЖ» со счётом 1:4 (общ. 4:6) и вылетели из главного европейского клубного турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

«Мы расстроены и злы. Игра Араухо полностью отменила ничью в этой игре. Она не красная. Для меня это не так. Для футбола нехорошо, когда на поле остаются 10 игроков. Это была катастрофа. Рефери всё испортил», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 29-й минуте центральный защитник сине-гранатовых Рональд Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Во втором тайме Хави также получил красную карточку за излишнюю эмоциональность.

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