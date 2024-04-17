«Мы расстроены и злы». Хави — о поражении «Барселоны» в матче 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями после минувшего матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые проиграли «ПСЖ» со счётом 1:4 (общ. 4:6) и вылетели из главного европейского клубного турнира.

«Мы расстроены и злы. Игра Араухо полностью отменила ничью в этой игре. Она не красная. Для меня это не так. Для футбола нехорошо, когда на поле остаются 10 игроков. Это была катастрофа. Рефери всё испортил», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 29-й минуте центральный защитник сине-гранатовых Рональд Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Во втором тайме Хави также получил красную карточку за излишнюю эмоциональность.