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Часть правления «Барселоны» готова продать Араухо за предложение в € 80 млн — Sport.es

Часть правления «Барселоны» готова продать Араухо за предложение в € 80 млн — Sport.es
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Некоторые представители руководства «Барселоны» готовы продать 25-летнего центрального защитника Рональда Араухо грядущим летом в случае, если за него предложат € 80 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, правление сине-гранатовых осознаёт, что во время грядущего трансферного окна клубу придётся продавать своих футболистов для того, чтобы продолжать процесс улучшения тяжёлого финансового состояния клуба. Уругвайский защитник с высокой долей вероятностью может стать игроком, который будет продан.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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