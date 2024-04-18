Игрок «Оренбурга» Сиваков: называю Личку папой. Надеюсь, что его свитер принесёт нам фарт

Капитан футбольного клуба «Оренбург» Михаил Сиваков рассказал о своих отношениях с чешским главным тренером московского «Динамо» Марцелом Личкой, ранее возглавлявшем оренбуржцев, а также поделился мыслями об участие бело-голубых в чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Почему я называю Личку папой? Да, называю. Но это в шутку. У нас были хорошие отношения на протяжении всего времени, что работали вместе в «Оренбурге».

«Динамо» отвалилось от чемпионской гонки? Почему вы думаете, что они отвалились? До конца чемпионата ещё немало игр, в них может произойти что угодно. У «Динамо» качественная команда с хорошим подбором футболистов. Они выполнят задачи, которые стоят перед ними, и доказывают это уровнем своей игры.

Личка перед игрой подарил «Оренбургу» свой легендарный розовый свитер? Это уже заезженная история. Но я надеюсь, что после такого подарка у нас будет фарт», — приводит слова Сивакова «РБ Спорт».

Напомним, Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. Летом 2023 года чешский специалист стал главным тренером «Динамо». Розовый свитер Личка сначала надевал на матчи «Оренбурга», а затем и «Динамо». Московский коллектив находится на третьей строчке турнирной таблицы нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу, набрав 38 очков после 23 проведённых матчей. «Оренбург» с 26 очками идёт 12-м.