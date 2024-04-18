«Аталанта» — «Ливерпуль»: Миранчук выйдет в стартовом составе на матч с мерсисайдцами

Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся итальянская «Аталанта» и английский «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Хин, де Рон, Дзаппакоста, Колашинац, Эдерсон, Руджери, Компейнерс, Миранчук, Скамакка.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робинсон, Джонс, Мак Аллистер, Собослаи, Диас, Гакпо, Салах.

В первой встрече «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка (дважды) и Марио Пашалич.

В 1/8 финала «Ливерпуль» встречался с чешской «Спартой». Английская команда выиграла обе встречи — 5:1 и 6:1. «Аталанта», в свою очередь, играла с португальским «Спортингом». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Аталанта» одержала победу со счётом 2:1.