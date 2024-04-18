Французский журналист: Головин — потеря для «Монако», но в команде есть кому его заменить

Французский журналист издания L’Equipe Антуан Момон высказался относительно травмы голеностопа полузащитника «Монако» Александра Головина, из-за которой он может пропустить остаток сезона.

«С одной стороны, для «Монако» отсутствие Головина, действительно, потеря. Но и с другой стороны, нет. Александр Головин — самый лучший игрок «Монако» в этом сезоне. Он точно один из лучших в чемпионате Франции, потому что за 2-3 сезона он набрал физическую форму и у него есть возможность играть, много бегать. Он добавил свою игру, технику и видение игры. Это делает его целостным игроком. Он зарекомендовал себя давно. Головин также очень хорош в прессинге, в контр прессинге, который очень дорог и важен для «Монако», потому что команда любит забивать очень быстро. В этом компоненте Александр очень важен.

Но, как уже сказал, это не такая большая потеря для команды, потому что это единственный сильный игрок, который сейчас отсутствует в «Монако». Есть те, кто сейчас может сыграть на его позиции. Конечно, Головин — потеря, но с запасом, который есть в команде, они могут бороться за призовые места. Это цель, к которой они идут. Травма Головина — неприятная вещь. Самые важные матчи для команды в конце сезона, где будут бороться за 2-3 место», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.