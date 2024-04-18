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Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков — лидер МИР РПЛ по созданным голевым моментам

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков — лидер МИР РПЛ по созданным голевым моментам
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Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков – лидер Российской Премьер-Лиги по созданным голевым моментам. Об этом сообщает портал РУСТАТ, который составил топ-5 игроков РПЛ по этом показателю.

Глушенков провёл на поле 1702 минуты и создал 32 голевых момента. Полностью список выглядит следующим образом:

  • Максим Глушенков («Локомотив», 32 голевых момента);
  • Квинси Промес («Спартак», 28 голевых моментов);
  • Константин Тюкавин («Динамо», 26 голевых моментов);
  • Фёдор Чалов (ЦСКА, 25 голевых момента);
  • Иван Обляков (ЦСКА, 25 голевых момента).

В нынешнем сезоне нападающий «Локомотива» Максим Глушенков провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами, а также 14 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

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