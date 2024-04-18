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Пато: в «Милане» я ждал пока все уйдут, а потом смотрел, каким кремом пользуется Бекхэм

Пато: в «Милане» я ждал пока все уйдут, а потом смотрел, каким кремом пользуется Бекхэм
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Бразильский нападающий Алешандре Пато рассказал о влиянии на него Дэвида Бекхэма, с которым они вместе выступали в составе итальянского «Милана».

«Я всегда восхищался Дэвидом не только за то, чего он добился на поле, но и за всё, что он передавал дальше. Он оставлял в раздевалке все свои туалетные принадлежности: кремы, одеколоны и тому подобные вещи. Я ждал, пока все уйдут, а потом смотрел, каким кремом он пользуется после бритья. Я стал пользоваться таким же парфюмом, и больше его не менял: он так хорошо пах. Я ношу его до сих пор», — приводит слова Пато Milan News со ссылкой на FourFourTwo.

В своей карьере игрок выступал за «Интернасьонал», «Милан», «Коринтианс», «Челси», «Вильярреал» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Орландо Сити» и «Сан-Паулу». Пато является чемпионом Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем клубного чемпионата мира.

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