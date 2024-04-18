Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ювентуса» Данило не намерен покидать клуб летом — Романо

Защитник «Ювентуса» Данило не намерен покидать клуб летом — Романо
Комментарии

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило намерен остаться в команде на следующий сезон и не покидать клуб летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Контракт Данило с «Ювентусом» действует до июня 2025 года, но также содержит условие о продлении ещё на один год. Опция активируется, если Данило сыграет не менее 50% матчей в следующем сезоне. Приоритет игрока — остаться в туринском клубе.

В нынешнем сезоне Данило провёл за клуб 27 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом, а также тремя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

После 32 туров Серии А «Ювентус» занимает третье место, набрав 63 очка.

Материалы по теме
«Никто не двигается». Экс-футболист «Ювентуса» раскритиковал игру туринцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android