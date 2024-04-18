Защитник «Ювентуса» Данило не намерен покидать клуб летом — Романо

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило намерен остаться в команде на следующий сезон и не покидать клуб летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Контракт Данило с «Ювентусом» действует до июня 2025 года, но также содержит условие о продлении ещё на один год. Опция активируется, если Данило сыграет не менее 50% матчей в следующем сезоне. Приоритет игрока — остаться в туринском клубе.

В нынешнем сезоне Данило провёл за клуб 27 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом, а также тремя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

После 32 туров Серии А «Ювентус» занимает третье место, набрав 63 очка.