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«Фиорентина» в большинстве обыграла «Викторию Пльзень» и вышла в полуфинала ЛК

«Фиорентина» в большинстве обыграла «Викторию Пльзень» и вышла в полуфинала ЛК
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Завершился матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и чешская «Виктория Пльзень». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 67-й минуте встречи полузащитник «Виктории Пльзень» Каду получил прямую красную карточку.

На 92-й минуте (первый дополнительный тайм) нападающий «фиалок» Николас Гонсалес открыл счёт в матче. На 108-й минуте защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги забил второй гол своей команды.

Благодаря этой победе «Фиорентина» прошла в полуфинал Лиги конференций, где она сыграет с победителем пары ПАОК — «Брюгге».

Первый матч между командами завершился со счётом 0:0. Эта игра проходила 11 апреля в Чехии. В качестве главного арбитра той встречи выступил Орель Гринфилд.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 19:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 0
ДВ
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Гонсалес – 92'     2:0 Бираги – 108'    
Удаления: нет / Каду – 66'
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