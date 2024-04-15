В «Фиорентине» объявили об изменении в руководстве клуба после смерти гендиректора

«Фиорентина» на своём официальном сайте выпустила официальное заявление президента Рокко Комиссо по ситуации в связи со смертью генерального директора Джузеппе Бароне. Руководитель клуба объявил о назначении 66-летнего Алессандро Феррари на вакантный пост.

«Нам будет трудно без человека, знавшего всё и всех и каждый день державшего меня в курсе всех дел. Алессандро становится генеральным директором, а Даниэле (Праде) продолжит работу спортивного директора. Это люди, которых я знаю с тех пор, как мы приступили к работе, и на которых теперь будут возложены большие обязанности. Они будут работать при моей полной поддержке и помощи. И им придётся не только много и хорошо трудиться, н и также действовать слаженно», — цитирует Комиссо официальный сайт «Фиорентины».

Напомним, бывший генеральный директор «Фиорентины» Джузеппе Бароне 17 марта, в день матча 29‑го тура чемпионата Италии своей команды с «Аталантой», почувствовал недомогание. 57-летний специалист в тот же день был госпитализирован в клинику «Сан Раффаэле» и впоследствии перенёс операцию на сердце, однако спустя два дня скончался.

По состоянию на сегодняшний день итальянская «Фиорентина» находится на 10-м месте, заработав 43 очка за 30 сыгранных матчей в Серии А.

В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» встретится с чешской «Викторией Пльзень», начало матча — в 19:45 мск. Первая встреча между командами закончилась нулевой ничьей.