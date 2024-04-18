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«Бавария» не продаст Мусиалу, несмотря на интерес «Манчестер Сити» — журналист Плеттенберг

«Бавария» не продаст Мусиалу, несмотря на интерес «Манчестер Сити» — журналист Плеттенберг
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«Бавария» не намерена продавать грядущим летом 21-летнего атакующего полузащитника Джамала Мусиалу, несмотря на то, что «Манчестер Сити» проявляет активный интерес к немецкому футболисту. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, спортивный директор клуба Макс Эберль, как и остальное руководство «Баварии», даже не рассматривают возможность продажи Мусиалы. По этой причине мюнхенцы не устанавливали цену за 21-летнего полузащитника. В «Баварии» рассчитывают, что Мусиала станет будущим их спортивного проекта.

Напомним, в нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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