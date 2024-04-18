Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» — «Милан»: Габбиа сократил отставание гостей

«Рома» — «Милан»: Габбиа сократил отставание гостей
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются итальянские «Рома» и «Милан». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «волков».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Манчини – 12'     2:0 Дибала – 22'     2:1 Габбиа – 85'    
Удаления: Челик – 31' / нет

На 85-й минуте футболист «Милана» Маттео Габбиа сократил отставание гостей.

Ранее, на 12-й минуте счёт в матче открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини. На 22-й минуте нападающий «волков» Пауло Дибала укрепил преимущество своей команды.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу римского клуба. Единственный гол в той игре забил Манчини.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии команды встречались дважды. В матче 3-го тура «Милан» обыграл «Рому» со счётом 2:1. В рамках 20-го тура миланский клуб победил «волков» со счётом 3:1. После 31 матча Серии А «Рома» набрала 55 очков и занимает пятое место. «Милан» после 32 игр чемпионата Италии заработал 69 очков и расположился на второй строчке.

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
Боссы «Ромы» довольны, что Де Росси не жалуется на судей так же часто, как Моуринью — FI
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android