Боссы «Ромы» довольны, что Де Росси не жалуется на судей так же часто, как Моуринью — FI

Руководству «Ромы» нравится, что главный тренер команды Даниеле Де Росси не жалуется на судейство так же часто, как это делал предшественник итальянца, португальский специалист Жозе Моуринью. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, боссов «Ромы» не устраивали жалобы Моуринью на судей в той же мере, что и результаты команды.

Напомним, португальский специалист возглавлял «волков» с июля 2021 года по январь 2024 года. За этот период «Рома» выиграла Лигу конференций (сезон-2021/2022), а также доходила до финала Лиги Европы (сезон-2022/2023).

После 32 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 55 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от четвёртой строчки на четыре очка.