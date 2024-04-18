«Каха меня убьёт». Экс-форвард «Милана» Пато рассказал о случае с Каладзе на тренировке

Бразильский нападающий Алешандре Пато рассказал о том, как жёстко сбил с ног грузинского защитника Каху Каладзе во время тренировки в составе итальянского «Милана».

«Забавная история: Каха Каладзе ударил меня на одной из моих первых тренировок, и я подумал: «Господи, что это было?» Я был зол. Другие бразильские парни сказали мне: «Теперь ты должен ударить его ещё сильнее, если что-то случится, мы тебя защитим».

Итак, Каха получает мяч, я бегу и абсолютно уничтожаю его. Он отлетел. В конце он встал, посмотрел на меня недобро, и я подумал: «Боже, он меня убьёт за это». Но он сказал: «Молодец! Вот как ты играешь, парень». Мы все рассмеялись», — приводит слова Пато Milan News со ссылкой на FourFourTwo.

В своей карьере игрок выступал за «Интернасьонал», «Милан», «Коринтианс», «Челси», «Вильярреал» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Орландо Сити» и «Сан-Паулу». Пато является чемпионом Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем клубного чемпионата мира.