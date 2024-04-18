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Вест Хэм — Байер 1:1, результат ответного матча 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля

«Байер» вырвал ничью в концовке матча с «Вест Хэмом» и вышел в 1/2 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались английский «Вест Хэм» и немецкий «Байер». Игра проходила на стадионе «Олимпийский» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес (Испания). Матч закончился со счётом 1:1 (1:3 по сумме двух игр).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Антонио – 13'     1:1 Фримпонг – 89'    

На 13-й минуте забил нападающий хозяев Майкл Антонио, которому ассистировал Джаррод Боуэн. На 89-й минуте гости сравняли счёт усилиями защитника Жереми Фримпонга.

Первый матч между этими командами завершился победой немецкого клуба со счётом 2:0. На 83-й минуте той встречи счёт открыл нападающий немецкого клуба Йонас Хофман. На 90+1-й минуте Хофман выполнил подачу к линии вратарской, откуда нападающий «Байера» Виктор Бонифасе головой пробил в угол ворот соперника.

Таким образом, по сумме двух матчей «Байер» вышел в 1/2 финала Лиги Европы, где сыграет с «Ромой». Отметим, что в этом сезоне леверкузенцы до сих пор не потерпели ни одного поражения в официальных встречах.

Турнирная сетка Лиги Европы
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