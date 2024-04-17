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«Я хочу от всего сердца поздравить Алонсо и Джаку». Артета — о чемпионстве «Байера»

«Я хочу от всего сердца поздравить Алонсо и Джаку». Артета — о чемпионстве «Байера»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сказал, что поздравил наставника «Байера» Хаби Алонсо, с которым они дружат с детства, и полузащитника леверкузенского клуба, ранее выступавшего за лондонцев, Гранита Джаку, а также ответил на вопрос, советовался ли он со своим коллегой по поводу подготовки к ответному матчу 1/4 финала ЛЧ с «Баварией».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прежде всего я хочу от всего сердца поздравить Хаби и Гранита, потому что для него это тоже был знаменательный день, так что я рад за них и очень впечатлён тем, что они сделали. Да, я поздравил Хаби, потому что мы хорошие друзья и я действительно рад за него, но это уже другая история. Мы не советовались по поводу игры, это матч Лиги чемпионов, он отличается от внутреннего соревнования», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

«Байер» оформил досрочное чемпионство в Бундеслиге, обыграв в 29-м туре бременский «Вердер» со счётом 5:0. Команда Хаби Алонсо впервые взяла золотые медали чемпионата Германии за 120-летнюю историю клуба.

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