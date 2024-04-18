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«Брюгге» обыграл ПАОК с Оздоевым и вышел в 1/2 финала Лиги конференций

«Брюгге» обыграл ПАОК с Оздоевым и вышел в 1/2 финала Лиги конференций
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Сегодня, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались греческий ПАОК и бельгийский «Брюгге». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
0 : 2
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Жутгла – 33'     0:2 Жутгла – 45'    

Оба мяча в составе бельгийской команды забил воспитанник «Барселоны» Ферран Жутгла. Первый гол был забит на 33-й минуте, а второй — на 45-й.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 56-й минуте. За это время ему не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, первая встреча в этой паре также завершилась победой «Брюгге». Бельгийцы выиграли со счётом 1:0.

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Новости. Футбол
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