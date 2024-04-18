«Брюгге» обыграл ПАОК с Оздоевым и вышел в 1/2 финала Лиги конференций

Сегодня, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались греческий ПАОК и бельгийский «Брюгге». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.
Оба мяча в составе бельгийской команды забил воспитанник «Барселоны» Ферран Жутгла. Первый гол был забит на 33-й минуте, а второй — на 45-й.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 56-й минуте. За это время ему не удалось отметиться результативными действиями.
Напомним, первая встреча в этой паре также завершилась победой «Брюгге». Бельгийцы выиграли со счётом 1:0.
- 19 апреля 2024
-
00:59
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:49
-
00:49
-
00:43
-
00:36
-
00:21
-
00:20
-
00:14
-
00:11
-
00:00
- 18 апреля 2024
-
23:58
-
23:58
-
23:54
-
23:54
-
23:53
-
23:51
-
23:38
-
23:17
-
23:07
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:38
-
22:25
-
22:23
-
22:21
-
22:16
-
22:14
-
22:08
-
21:59