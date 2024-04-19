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Марсель — Бенфика 1:0, 4:2 пен., результат ответного матча 1/4 финала Лиги Европы 19 апреля

«Марсель» оказался сильнее «Бенфики» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались французский «Марсель» и португальская «Бенфика». Игра проходила на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:0 (2:2 по сумме двух матчей). В серии пенальти победу одержал «Марсель» (4:2).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
1 : 0
4 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мумбанья – 80'    

На 80-й минуте забил нападающий «Марселя» Фарис Мумбанья. В дополнительные 30 минут команды голов не забили. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Марселя».

Напомним, предыдущий матч завершился победой португальской команды со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте: Рафа Силва с точного паса Каспера Тенгстедта пробил в нижний угол ворот – 1:0 в пользу «Бенфики». Во втором тайме Анхель Ди Мария закрепил успех команды: на 52-й минуте с передачи Нереса он забил в пустые ворота. Затем Пьер-Эмерик Обамеянг сократил разрыв в счёте: с передачи Аззедина Унаи он уложил мяч точно в нижний угол.

Таким образом, «Марсель» выходит в 1/2 финала Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

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